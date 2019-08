داخلية المؤقتة: 294 قضية مخدرات خلال النصف الأول من 2019

أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، إحصائية للنصف الأول للعام الحالي، لقضايا المخدرات التي ضبطتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في بنغازي.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد القضايا وصل 294 قضية، متهم فيها 439 متهما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة.

وأوضح التقرير، أن مخدر الحشيش احتل المرتبة الأولى من حيث أوزان المضبوطات، بأكثر من قنطار وتسعة وسبعين مليجرام، وتأتي الأقراص المخدرة بجميع أنواعها في المرتبة الثانية بأكثر من خمسين ألف وتسمعائة قرصا مخدرا.

