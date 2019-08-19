أهالي درنة يودعون “أم تراكي” بجنازة مهيبة

تقرير| 218

“أم تراكي”.. تلك المرأة التي عرفها أهالي المدينة جيلا بعد جيل، وعرفتها أرضها وأشجارها وطيورها وهواؤها.. وهي إنسانة بسيطة عاشت طيلة سنين عمرها التي فاقت الـ90 عاما في العراء، وكانت محبوبة من الدرناويين.

ورغم إلحاح الجميع وايضا أهلها لتعيش معهم “أم تراكي” إلا انها أبت وفضلت العيش في العراء، وعندما ازدادت صحتها سوءا قامت نخبة من الخيرين من مدينة درنة وطبرق بأخذها الى مقر دار المسنين بمنطقة مسة.

ومرت الحاجة “أم تراكي” في الأونه الأخيرة بوعكة صحية أدخلت على إثرها العناية المركزه بمستشفى البيضاء العام، وفجر اليوم رحلت “أم تراكي”.

وانتشر نبأ وفاة ابنة درنة بشكل سريع على الصفحات الدرناوية الخاصة والعامة. والجميع عبروا عن حزنهم لرحيلها بطريقتهم، وإن كانت جميعها تحمل في طياتها الحزن والحنين.

وتم استقبالها الاثنين، في مسجد الصابة وسط حضور كبير من أهالي المدينة وضواحيها وعدد من الجهات الأمنية والخدمية، وجرى تشييعها في جنازة وصفت بـ”المهيبة”.

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