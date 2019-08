انطلقت اليوم بمركز تأهيل ورعاية أطفال التوحد بمدينة نالوت دورة تدريبية في مجال إعداد مدربي العلاج السلوكي واضطرابات الطفولة.

وتستهدف الدورة التي تستمر لمدة أسبوعين أكثر من ثلاثين متدربا ومتدربة من مركز التوحد ومدرسة أناروز وجمعية دعم الشخصية بنالوت؛ بهدف تطوير ورفع كفاءة العاملين بالمركز، حيث ألقيت عدة محاضرات للتعريف بأساسيات التربية الخاصة بالنطق والتخاطب وكيفية التعامل مع أطفال التوحد.

