قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن تعزيزات عسكرية تابعة للكتيبة 166 مُشاة في طريقها للالتحاق بباقي الوحدات العسكرية في محاور العاصمة طرابلس.

وأظهر تسجيل نشرته شعبة الإعلام الحربي اليوم الاثنين، تحرك وحدات عسكرية تابعة للجيش للالتحاق بمحاور القتال في طرابلس.

