بلدي مصراتة يبحث توفير مقر لثلاجة الموتى الجديدة

مصراتة-العنوان

بحث المجلس البلدي مصراتة توفير وتجهيز مقر ملائم لثلاجة الموتى الجديدة المتعاقد على توريدها من قبل مركز مصراتة الطبي.

وأوضح المجلس البلدي عبر بيان نشره بصفحته الرسمية بـ “فيسبوك” أن ذلك جاء خلال اجتماع من بين 3 اجتماعات عقدها المجلس الخميس الماضي، مع عدة جهات مسؤولة لبحث مواضيع تخص الخدمات العامة.

وقال المجلس أن الاجتماع الأول بحث موضوع ثلاجة الجثامين بحضور إدارة مركز مصراتة الطبي، ومصلحة أملاك الدولة، وفرع الخبرة القضائية.

وأشار المجلس إلى أن الاجتماع الثاني حضره فرع وزارة الشؤون الاجتماعية، وجهاز الشرطة القضائية، والشرطة العسكرية، وذلك لاتخاذ الترتيبات بما يضمن استلام فرع الشؤون الاجتماعية لمقره المخصص له، والمشغول حالياً من قِبل الشرطة القضائية، والإسراع في إخلاء المقر تمهيداً للشروع في أعمال الصيانة والتجهيز المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضح المجلس أن الاجتماع الثالث كان مع رؤساء الفروع البلدية بهدف معالجة مشكلة المكبات المرحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الشركة العامة لخدمات النظافة على تأدية مهامها.

وأشار المجلس إلى أن الاجتماعات خلصت إلى خطوات وإجراءات عملية سيتم اتخاذها لخدمة المصلحة العامة.

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