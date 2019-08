قال مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار إن نحو 1317 طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية في المدينة يؤدون امتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي 2018 – 2019 التي انطلقت أمس الأحد بمختلف المناطق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف الشقار في تصريحات صحافية، أن اليوم الأول والثاني للامتحانات سارا «دون أية مشاكل أوعراقيل وبدأت وفق الموعد المحدد لها من قبل الإدارة العامة للامتحانات» بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني.

The post جامعة بني وليد: 1317 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية