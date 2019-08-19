المصرف المركزي يعلن الثلاثاء موعدا لصرف منحة أرباب الأسر

طرابلس-العنوان

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن البدء في صرف منحة أرباب الأسر، 500 دولار لكل فرد لسنة 2019 ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وأوضح المصرف عبر بيان نشره بـ “فيسبوك”، اليوم الاثنين، آلية التقديم وإتمام إجراءات شراء النقد الأجنبي، مضيفا أنه سيبين لاحقا ما يتعلق بتغيير المصرف.

وكانت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بقيادة مختار الطويل أصدرت قبل نحو أسبوعين منشورا خاطبت فيه المديرين العامين بالمصارف توضح فيه آلية مخصصات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار للفرد، وجاء في المنشور أنه يجب أن يكون لدى كل رب أسرة عند تقديم طلب منحة أرباب الأسر شريحة هاتف جوال مسجل باسمه ورقمه الوطني لدى شركة لبيانا أو شركة المدار.

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