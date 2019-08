شارك خبراء ومسؤولين ليبيين سابقين في ندوة علمية بعنوان التعليم والتحديات الراهنة بالمنطقة العربية أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونظمت المبادرة العربية للتثقيف والتنمية، الندوة بهدف مناقشة التحديات التي يواجهها التعليم وتضمن برنامج الندوة التي أشرفت عليها وحدة الأبحاث بالمبادرة عرض ورقتي عمل ركزت الأولى على الأمية المعلوماتية والفجوة التي يخلقها تسارع وتيرة التقدم العلمي في العالم، قدمها حسين السويعدي الباحث في مجال تقنيات التعليم فيما قدمت الورقة الثانية الباحثة والآكاديمية وسام باسندوه رئيسة مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية، خلالها سلطت الضوء على واقع التعليم في ظل حالات الصراع والحروب التي تشهدها بعض دول المنطقة.

The post ليبيا تشارك في ندوة حول التحديات التي يواجهها التعليم بالمنطقة العربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية