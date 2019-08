رئيس«الأعلى لقبائل التبو»: ندعم شرعية مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل التبو الشيخ علي بركة التباوي بأن الرأي العام والإعلام المحلي والعالمي يزج بقبائل التبو في أحداث مدينة مرزق.

وقال بركة في تصريحات تليفزيونية، إن قبائل التبو المنضوية تحت المجلس الأعلى لقبائل التبو مع الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقيادة العامة للجيش الليبي

وأوضح الشيخ بركة أن قبائل التبو تاريخيا مع الوطن ولم تخن الوطن يوما ولم تخذل الليبيين.

