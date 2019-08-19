«رويترز»: وزيرا الخارجية الأميركي والمصري يتفقان على الحاجة للحل السياسي في ليبيا

قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورغتوس، إن الوزير مايك بومبيو عبَّـر في اتصال هاتفي بنظيره المصري سامح شكري اليوم الإثنين، عن «المخاوف الأميركية بشأن طول أمد الصراع في ليبيا»، مشيرة إلى أنهما «اتفقا على الحاجة لحل سياسي» وفق ما نقلته «رويترز».

وأوضحت أورغتوس في تصريح نشره موقع وزارة الخارجية الأميركية أن بومبيو بحث أيضًا مع شكري التعاون للتصدي لتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، مضيفة أن «الوزير ووزير الخارجية (المصري) يتشاركان القلق بشأن طول أمد العنف وعدم الاستقرار في ليبيا، واتفقا على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للصراع».

من جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوزيرين بحثا أيضًا الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وكذلك الأزمة في سورية واليمن وليبيا. وبشأن القضية الفلسطينية، قالت الوزارة إن شكري «شدد على ضرورة التوصل إلى حل شامل لتلك القضية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية».

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