هل ينجح وفد المنطقة الغربية في حل الأزمة في مرزق؟

وصل وفد من أعيان المنطقة الغربية وأوباري والمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا إلى جانب أعيان وادي عتبة إلى مدينة مرزق جنوب غرب البلاد التي تشهد منذ أسابيع توترًا أمنيا.

وقالت مصادر إن زيارة الوفد إلى مدينة مرزق تأتي في إطار المساعِ الرامية للتوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها المدينة، والدعوة لـ«هدنة إنسانية» وإقناع أطراف القتال بـ«وقف إطلاق النار» للتمهيد لعملية مصالحة شاملة يشارك فيها جميع الليبيين والأمم المتحدة.

