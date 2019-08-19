“سرقيوة ومرزق” على طاولة مجلس النواب

ناقش مجلس النواب في جلسة عقدها الاثنين، بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، الأحداث الدامية في مرزق وزيارة وفد البرلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مج

لس النواب عبدالله بليحق، في تصريح، أن الجلسة تناولت الأحداث في مدينة مرزق، والبيان الأخير لوزارة الخارجية المصرية حول ليبيا والذي جدّد دعمه لمجلس النواب، والاستماع لنتائج زيارة وفد مجلس النواب لأميركا.

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب أصدر بيانا رسميا يُندّد بما يجري في مدينة مرزق، وقرر تشكيل لجنة أزمة لدعم أهالي المدينة.

وأكد المجلس في بيانه على دور مصر في دعم السلطة الشرعية في ليبيا، وتثمين البرلمان لبيان الخارجية المصرية، وقرر تكليف لجنة الخارجية في البرلمان للتواصل المستمر مع السلطات المصرية لتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين وتخفيف الأعباء عليهم.

ودعت جلسة البرلمان الأجهزة المختصة إلى بذل المزيد من الجهد للوصول إلى مكان عضو المجلس سهام سرقيوة والوصول للجهات المسؤولة عن اختفائها، ومطالبة وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة بتقديم تقرير مُفصّل بشأن سرقيوة، إضافة إلى تكليف اللجان المختصة بدراسة تقرير هيئة الرقابة الإدارية، استعداداً لاستدعاء الحكومة المؤقتة.

أما آخر بنود الجلسة فكان تشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء المجلس، لإعداد مقترح حول النواب المنشقين عن المجلس والذين يعقدون اجتماعات في مدينة

، وحث الحكومة المؤقتة على تحسين مرتبات المتقاعدين.

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