مدائح وموشحات “تُزيّن” معرض مغوة للتراث

على أنغام عدد من المدائح النبوية والقصائد والموشحات الأندلسية لفرقة المألوف والموشحات والمدائح الدينية، نظم الاتحاد النسائي في منطقة مغوة بمدينة تراغن، وأهالي المنطقة، احتفالية فنية بمناسبة افتتاح معرض مغوة الأول للتراث الشعبي.

وتنوعت فقرات الاحتفالية من الكلمات الخطابية المشجعة على إقامة مثل هكذا مناشط للتعريف بتراث المنطقة وتاريخها، كما ألقيت بعض القصائد الشعرية بالمناسبة.

وحضر الاحتفالية العميد المكلف وأعضاء المجلس البلدي تراغن، وعدد من أعيان وأعضاء المؤسسات المدنية في المناطق المجاورة، ورئيس وأعضاء الاتحاد النسائي الليبي في بلدية تراغن وأهالي منطقة مغوة.

وفي نهاية الاحتفالية، افتتحت رئيسة الاتحاد النسائي الليبي تراغن وعميد البلدية المكلف المعرض في يومه الأول والمتضمن مصنوعات المرأة المحلية والمقتنيات الشعبية ومحاكات للتراث القديم للمنطقة بشكل جزئي ليكون اليوم التالي الشكل الشامل لمشاركات المناطق المجاورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية