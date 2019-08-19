بومبيو وشكري يدعوان لحل سياسي في ليبيا

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، إلى حل سياسي في ليبيا.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن الوزير بومبيو عبّر عن مخاوف بلاده بشأن استمرار الصراع في ليبيا، مضيفة أن الوزيرين اتفقا على الحاجة إلى “حل سياسي”.

وأضافت الخارجية الأميركية أن بومبيو وشكري تشاركا القلق بشأن طول أمد العنف وعدم الاستقرار في ليبيا، وأنهما اتفقا على أهمية التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر.

وأشار البيان إلى أن بومبيو بحث أيضا مع شكري التعاون للتصدي لداعش والقاعدة، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة في سوريا واليمن.

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