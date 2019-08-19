الإهمال يستوطن مدرسة “عبدالمجيد عبيدة” بصرمان

بعيدا عن أنظار الحكومات، ظلت مدرسة المرحوم عبدالمجيد عبيدة للتعليم الأساسي في صرمان دون صيانة لمدة تجاوزت النصف قرن، وبات المكان لا يوحي بأنه صرح تعليمي من شأنه تخرج الأجيال.

وتتسع المدرسة التي أنشئت في العام 1969، لأكثر من 400 طالب وطالبة، ومع مرور الزمن وتهالك مرافقها اضطر العاملون فيها والخيرون ومراقبة التعليم بالمنطقة إلى الاجتهاد في بناء عدد من الفصول الدراسية.

وقال مدير المدرسة محمد المحجوبي إن المدرسة لم تشهد أي صيانة منذ تأسيسها، حيث تم إبرام عقد صيانة في 2010 إلا أنها توقفت خلال أحداث 2011 لتبقى كما هي، وتصبح دون مياه صالحة للشرب ولا دورات مياه.

وتعدى وضع المدرسة مصطلح “التهالك” ليصل إلى الإنذار بكارثة بيئية نتيجة للمستنقعات التي تنتشر قربها، وهو ما ظهر خلال زيارة كاميرا NEWS 218″ إلى المدرسة.

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