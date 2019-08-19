جيزاو تُكمل الاستعدادات لمهرجانها المنوع

على أنغام الموسيقى ترسم فتيات منطقة جيزاو التابعة لبلدية مرزق لوحاتهن الراقصة في فترة تدريبية استعداداً للمهرجان المنوع بتنظيم عدد من المؤسسات المدنية وفوج جيزاو للكشافة والمرشدات ورابطة شباب جيزاو.

وتبدو الاستعدادات للمهرجان شبه متكاملة لإطلاقه خلال الفترة القادمة، لكن الجهات المشرفة على المهرجان قررت تأجيلها إلى وقت لم يحدد نتيجة أحداث مرزق الأمنية.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان مشاركة واسعة من طلبة وطالبات المدارس، وشباب وفتيات المنطقة، ويحتوي على فقرات متنوعة من العروض الرياضية، والفقرات الموسيقية ومعارض للموروث الثقافي الشعبي للمنطقة.

ويستمر المهرجان على مدى يومين تتويجا لمجهودات استمرت لأسابيع تكاتف فيها الجميع من أجل إظهار المهرجان في أفضل مستوى.

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