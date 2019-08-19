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صحيفة فرنسية تكشف أسباب تكثيف الجيش الوطني للغارات الجوية في المعارك

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشفت الصحيفة الفرنسية “لوموند” عن سبب لجوء الجيش الوطني لتكثيف الغارات الجوية في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، مشيرةً إلى أن أبرز الأسباب هو تراجع عملياته العسكرية في الارض.

وفي تقرير لها نُشر اليوم قالت “لوموند” أن خرق طيران الجيش الوطني لهدنة عيد الأضحى التي تبنتها البعثة الأممية، دليل على ضعف قواته على الأرض، حسب وصف التقرير.

وعلى الرغم من تأكيدات الجيش الوطني إلى أن تأخر الحسم بالعاصمة هو حرص قواته على المدنيين والبنية التحتية للعاصمة، فقد أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الجيش الوطني قد يلجأ إلى أساليب تدمر العاصمة، لافتةً إلى وجود خلافات داخل معسكره بمدن شرق ليبيا، نتيجة مقتل عشرات الشباب في الحرب، وفق قولها.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ما سمته الركود العسكري لقوات الجيش الوطني على أبواب طرابلس وخسارته لمدينة غريان مؤخرا، أثر على صورة المشير “حفتر” والتي يروجها في الخارح عن نفسه كرجل قوي، بحسب التقرير.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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  • تحليل ساذج لصحيفة مأجورة فامريكا قبل غزوها للعراق قامت بغارات جوية لمدة ثلاثة اشهر قبل التقدم الى بغداد والاستراتيجية التى يتبعها الجيش لا تسمح بسياسة الارض المحروقة لدخول العاصمة مثلما تتعامل اى قوات مع طائرة مختطفة فهى تستطيع تدمير الطائرة بمن فيها من الارهابيين والرهائن ومع ذلك تصبر حتى يتم اكبر عدد من الرهائن وكذلك خطة الجيش فى ضربات جوية تمنع اى امدادات للمليشيات حتى تدخل للمدينة دون قتال يذكر اما التهويل من غدر الخوان فى غريان فلم تعد بالاهمية مثل بداية الحرب حيث كانت المحاور منفصلة اما الان فمخاور القتال متصلة ويمكن امداد كافة المحاور من اى محور وخاصة ترهونة ولو كان الجيش ضعيفا على الارض لتقدمت المليشيات وليس العكس

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