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الزاوية .. نقل امتحانات الثانوية إلى جودايم وجنزور

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال حمزة كشلاف مسجل عام جامعة الزاوية إن امتحانات الشهادة الثانوية لجنة كلية الاقتصاد بالمركب الجامعي الجديد قد تم نقلها إلى لجان أخرى بناءً على قرار من وزير التعليم بحكومة الوفاق.

وجاء في الصفحة الرسمية لاتحاد طلبة جامعة الزاوية نقلاً عن المسجل العام أن الطالبات تم نقلهن إلي مدرسة جودايم المركزية للتعليم الأساسي ، أما البنين فتقرر نقلهم إلى مدرسة الانعتاق بضاحية جنزور خلف الأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

ونوه “كشلاف” إلى تخصيص حافلات لنقل الطلبة البنين إلى جنزور ومكان التجمع قبل الانطلاق في ميدان الشهداء الزاوية عند الساعة السابعة من صباح كل يوم طيلة مدة الامتحانات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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