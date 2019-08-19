الزاوية .. نقل امتحانات الثانوية إلى جودايم وجنزور

قال حمزة كشلاف مسجل عام جامعة الزاوية إن امتحانات الشهادة الثانوية لجنة كلية الاقتصاد بالمركب الجامعي الجديد قد تم نقلها إلى لجان أخرى بناءً على قرار من وزير التعليم بحكومة الوفاق.

وجاء في الصفحة الرسمية لاتحاد طلبة جامعة الزاوية نقلاً عن المسجل العام أن الطالبات تم نقلهن إلي مدرسة جودايم المركزية للتعليم الأساسي ، أما البنين فتقرر نقلهم إلى مدرسة الانعتاق بضاحية جنزور خلف الأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

ونوه “كشلاف” إلى تخصيص حافلات لنقل الطلبة البنين إلى جنزور ومكان التجمع قبل الانطلاق في ميدان الشهداء الزاوية عند الساعة السابعة من صباح كل يوم طيلة مدة الامتحانات.

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