“عصابة تشادية” تقتل مُختطفاً ليبياً بعد استلام الفدية

خاص |218

أكد مصدر خاص لـ 218 قيام مجموعة مسلحة وصفها بـ “العصابة التشادية” بتصفية شاب عشريني، ليبي من أهل أم الأرانب يدعى “عبدالهادي حمزة معاذ” بعد اختطافه من نفس المجموعة قبل 5 أيام حين كان في طريق عودته من مدينة هون باتجاه الجنوب يقود شاحنته قاصداً مدينة سبها، بعد زيارة له لأخواله، وتم القبض عليه على الطريق العام بين مدينتي سوكنة بالجفرة وسمنو بوادي البوانيس.

وقال المصدر إن المجموعة المسلحة طلبت فدية مالية قدرها 200 ألف دينار ليبي لإطلاق سراح الشاب المختطف لكن الجناة لم يفوا بعهدهم ليقدمو أمس الاثنين على تصفية الشاب ولاذوا بالفرار -حسب المصدر- بعد حصولهم على مبلغ 150 ألف دينار ليبي ووجد الشاب مقتولاً قرب جبل كلنجة في الصحراء الحدودية بين ليبيا وتشاد.

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