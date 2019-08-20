جولة أمن باطن الجبل التفقدية لحدود ليبيا مع تونس

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قامت مديرية أمن باطن الجبل بجولة تفقدية وتمشيطية وأمنية للحدود الليبية مع تونس على طول الشريط الحدودي وصولاً إلى الخط الفاصل وهو الحفر الترابي الحدودي بين البلدين.

وترأس الجولة مدير أمن المديرية يرافقه مساعداه للشؤون الأمنية والعامة وعدد من المركبات الآلية لدوريات الشرطة يستقلها أعضاء قوة الدوريات الصحراوية للمديرية .

وتستمر هذه الدوريات على مدار الأسبوع لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب والحد منه وحفظ الأمن على طول الشريط الحدودي.

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