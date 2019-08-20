درنة .. دورة تدريبية حول أسس التمريض

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شهد مقر إدارة الخدمات الصحية في مدينة درنة الكائن بمنطقة باب طبرق دورة تثقيفية توعوية حول أسس التمريض واستهدفت الممرضين والمعاونين العاملين بإدارة الخدمات الصحية إضافة إلى مجموعة من الممرضين من المناطق المجاورة “المخيلي والعزيات ولاثرون وعين مارة وسيدي خالد وكذلك من مدينة الجغبوب.

أُقيمت الدورة بإشراف من مكتب تنمية القوى العاملة الطبية ومكتب الخدمات الطبية بإدارة الخدمات الصحية درنة وبالمشاركة مع الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات وتستمر حتى يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري بإجمالي 24 ساعة تدريبية ويمنح المشاركون شهادة بذلك .

استهلت الدورة بكلمة ترحيبية من شعيب اجويدة بوفجرة مدير الإدارة رحب من خلالها بالحضور والمشاركين تلتها كلمة الناجي العوامي نقيب المهن الطبية المساعدة تحدث فيها عن أهمية دور التمريض كمهنة إنسانية قبل أن تكون عملاً أو واجبا ثم كلمة لـ أميمة حسن برطوع مديرة مكتب الخدمات الطبية وكلمة لـ معتز الطرابلسي مدير مكتب الإعلام والناطق الرسمي لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة .

احتوت الدورة في يومها الأول علي الجانبين النظري والعملي بالتركيز علي قواعد ومهارات التمريض ثم تطبيق عملي لذلك.

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