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بِالصِّور – احتفاء “السلفيوم” في شحات باليوم العالمي للتصوير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

نظمت جمعية السلفيوم للتصوير الفوتوغرافي في مدينة شحات تجمعاً احتفالياً للمصورين بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الذي يصادف التاسع عشر من شهر أغسطس كل عام .

وجاء المصورون المحتفلين بالمناسبة من مدن ليبية شتى ليشكلوا التجمع من قورينا التي تعد إلهاماً للفوتوغرافيين في التقاط صور من أرض الحضارات كما عبر عن ذلك أحد المشاركين.

وشهد التجمع الاحتفائي تكريم المصورين وجمعية السلفيوم لمجموعة الشجرة لما تقوم بها من رعاية واهتمام بالمناطق الأثرية والسياحة.. كما تم في ذات الإطار تكريم المصور “علي حسن حسونة” أحد رواد الصورة التاريخية ووالده من أقدم المصورين في مرحلة اكتشاف مدينة قورنيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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