بِالصِّور – احتفاء “السلفيوم” في شحات باليوم العالمي للتصوير

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نظمت جمعية السلفيوم للتصوير الفوتوغرافي في مدينة شحات تجمعاً احتفالياً للمصورين بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الذي يصادف التاسع عشر من شهر أغسطس كل عام .

وجاء المصورون المحتفلين بالمناسبة من مدن ليبية شتى ليشكلوا التجمع من قورينا التي تعد إلهاماً للفوتوغرافيين في التقاط صور من أرض الحضارات كما عبر عن ذلك أحد المشاركين.

وشهد التجمع الاحتفائي تكريم المصورين وجمعية السلفيوم لمجموعة الشجرة لما تقوم بها من رعاية واهتمام بالمناطق الأثرية والسياحة.. كما تم في ذات الإطار تكريم المصور “علي حسن حسونة” أحد رواد الصورة التاريخية ووالده من أقدم المصورين في مرحلة اكتشاف مدينة قورنيا.

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