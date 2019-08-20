وفد من الزنتان والرجبان والمدن الغربية في زيارة لمقر قيادة القيادة بصرمان

قام اليوم الثلاثاء وفد كبير ضم المنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدنى ومجلس الأعيان والأعلى ومشائخ من مدينة الزنتان ومدن غربية أخرى بزيارة إلى مدينة صرمان ومقر قيادة المنطقة العسكرية الزاوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة .

وكان فى استقبال الوفد المجلس البلدي وأعيان ومشائخ صرمان ومديرية أمن المدينة وآمر المنطقة العسكرية الزاوية اللواء محمد طحيش وضباط وضباط صف وجنود المنطقة .

وقال الوفد أن هذه الزيارة تأتي لرفع معنويات الأجهزة الأمنية في المنطقة وتجديد الدعم للقوات المسلحة وحضر اللقاء بعض منظمات الشباب والمجتمع المدني من مدن الرجبان والجميل والعجيلات .

وقد في هذا اللقاء الذي وصفه الوفد بالأخوى تبادل كلمات الترحيب والتأكيد على اللحمة الوطنية والروابط الاجتماعية بين الزنتان وصرمان وباقي مدن الغرب الليبي وأنهم مع مؤسسات الدولة والجيش بالقيادة العامة للقوات المسلحة .

وشارك في اللقاء بشير بوجناح رئيس مجلس أعيان صرمان وعميد / صالح الحريزي مدير أمن صرمان وأعضاء المجلس البلدي والمشائخ والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة صرمان .

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