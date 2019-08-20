الجيش يرسل تعزيزات للوحدات العسكرية في طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي قيام الجيش بإرسال تعزيزات للقوات المُسلحة تابعة للكتيبة 166 مُشاة للالتحاق بباقي الوحدات العسكرية في محاور العاصمة طرابلس.

وبثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورا يظهر سيارات عسكرية مسلحة تسير في الطرقات ليلا بتأمين من قوات الجيش.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا