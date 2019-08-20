الخدمات الصحية بطبرق تستلم عدداً من الأجهزة الطبية الحديثة

أعلن مدير إدارة الخدمات ببلدية طبرق، عبدالمنعم أسويكر، عن وصول معدات وأجهزة طبية حديثة مقدمة من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

أسويكر أكد أن وزارة الصحة وإدارة الخدمات الصحية بالبلدية تسعى على نحو تدريجي لبلوغ الغاية الأساسية وهي توفير المعدات والمستلزمات الطبية لمختلف الأقسام التشخيصية والعلاجية والعمليات خلال عام الرعاية الصحية الأولية ألفين وتسعة عشر.

وأوضح أسويكر انه تم تركيب حزمة أجهزة طبية حديثة توزعت بالتساوي على مختلف الأقسام بالعيادات الرئيسية الثلاث بالمدينة التابعة لإدارة الخدمات الصحية وهي عيادات: المختار والجهاد والمنارة.

يذكر أن الأجهزة والمعدات التي وصلت هي:

جهاز كيمياء الدم Cbc.

جهاز تحليل الغدد والهرمونات.

جهاز الموجات فوق الصوتية Ultrasound.

جهاز الاشعة x- ray الخاص بالأسنان.

جهاز تخطيط القلب E. C. G

اجهزة المنظار ومعدات الكشف اليدوي في تخصصات الانف والحنجرة والعيون والاسنان.

اجهزة قياس الضغط وميزان المواليد وغيرها.

اما اجهزة الاقسام العلاجية والعمليات تمثلت في:

اجهزة البخار.

اسرة الايواء وملحقاتها، وكذلك اسرة الكشف الطبي.

اجهزة التعقيم وجهاز طارد البلغم suction.

معدات خلع الاسنان بمختلف الاحجام وبعض المستلزمات الطبية في جراحة العظام وغيرهما الكثير.

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