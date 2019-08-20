روسيا: نسعى للتنسيق مع فرنسا بشأن ليبيا  

أعربت روسيا عن رغبتها في التنسيق مع نظيرتها فرنسا فيما يخص جهود التواصل مع الأطراف المتنازعة في ليبيا، ووقف التصعيد الحاصل.

وكشف الرئيس الروسي في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده قُبيل اجتماعه مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، أن ليبيا تُعتبر ملفاً مُهماً سيتصدّر مُباحثاته مع ماكرون.

وقال بوتين: “من الضروري السعي لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة، وأود كثيرا معرفة موقف فرنسا ورئيسها حول هذا الموضوع من أجل تنسيق جهودنا”.

ووصل الرئيس الروسي إلى العاصمة الفرنسية، باريس، لإجراء مباحثات تتناول العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن زيارة بوتن لباريس ستكون ليوم واحد يناقش خلالها الرئيسان التعاون الروسي الفرنسي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى سوريا وإيران وأوكرانيا.

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