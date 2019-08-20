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روسيا: نسعى للتنسيق مع فرنسا بشأن ليبيا  

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت روسيا عن رغبتها في التنسيق مع نظيرتها فرنسا فيما يخص جهود التواصل مع الأطراف المتنازعة في ليبيا، ووقف التصعيد الحاصل.

وكشف الرئيس الروسي في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده قُبيل اجتماعه مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، أن ليبيا تُعتبر ملفاً مُهماً سيتصدّر مُباحثاته مع ماكرون.

وقال بوتين: “من الضروري السعي لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة، وأود كثيرا معرفة موقف فرنسا ورئيسها حول هذا الموضوع من أجل تنسيق جهودنا”.

ووصل الرئيس الروسي إلى العاصمة الفرنسية، باريس، لإجراء مباحثات تتناول العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن زيارة بوتن لباريس ستكون ليوم واحد يناقش خلالها الرئيسان التعاون الروسي الفرنسي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى سوريا وإيران وأوكرانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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