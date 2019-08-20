الميهوب: الجيش الوطني سيُحاكم السراج

وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، طلال الميهوب، المجلس الرئاسي بـ”المجلس الإرهابي”، كونه يدعم العصابات التشادية الإرهابية التي تُهاجم مرزق وتنتهك منازلها، حسب قوله.

وأكد الميهوب في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن حكومة الوفاق تموّل العصابات التشادية عن طريق آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، إن حكومة الوفاق تأتي بالأموال التي تدعم بها هذه العصابات الإرهابية من حساب عائدات النفط بالمصرف المركزي في طرابلس.

وأضاف الميهوب خلال حديثه أن: “الجيش الوطني يتعامل بكل حرفية مع “المرتزقة” في الجنوب، وسيرد بقوة وحسم، كما أنه سيحاكم السراج على الجرائم التي ارتكبها بدعمه للإرهابيين القادمين من خارج ليبيا”.

وكانت عضو المجلس البلدي مرزق عتيقة بشير أكدت أن الوضع في المدينة “كارثي” بعد دخول مجموعات المعارضة التشادية مصحوبة بالتبو الليبيين، الأمر الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة.

وأضافت عتيقة بشير في تصريحات خاصة لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأحد، أن الأهالي غادروا المدينة وبيوتهم على عجل فارين من هول المعارك حيث اضطروا إلى التوجه صوب منطقة وادي عتبة، مشيرة إلى أن أعداداً من الأهالي ما يزالون موجودين في بوابة وادي عتبة بعد أن تقطعت بهم السبل ولم يعرفوا وجهتهم المقبلة.

وأكدت عتيقة أن القوة المهاجمة ترفع شعار قوة حماية الجنوب التي تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، كما أكدت أيضاً أن الهدف من وراء هذه العمليات هو الانتقام من العرب الموجودين في المدينة والتغيير الديمغرافي الذي بدأت ملامحه تتضح بعد عام 2011.

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