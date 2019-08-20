رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث احتياجات الشركة العامة لتحلية المياه

البيضاء 20 اغسطس 2019 (وال) – أجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي عبد السلام الحاسي، أمس الاثنين مع المدير العام للشركة العامة لتحلية المياه، ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة، والسيد مدير محطة تحلية المياه سوسة.

وتناول الحاضرون خلال الاجتماع المشاريع التي تنفذها الشركة، ووضع محطات التحلية التي تشرف عليها الشركة بإضافة الي طرح بعض المشاكل التي تواجه الشركة من حيث الدعم المالي للمشاريع وتغطية نفقات الشركة.

وقام السادة بالشركة باستعراض المشاكل التي تواجه الشركة والتي قد تؤدي إلى تدني الخدمات التي تقدمها المواطن، وكذلك كثرة الاعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار.

وأكد السيد رئيس الهيئة على ضرورة أعداد موقف كامل بالوضع المالي والفني للشركة، واحتياجات الشركة، حتى يتم مخاطبة الحكومة المؤقتة ومتابعة الموضوع، ليتم تذليل الصعوبات التي تواجه الشركة، حيث ان تفاقم مشاكل الشركة أدى نقص الأمداد المائي لبعض المناطق، وهناك مناطق تعاني من نقص الأمداد المائي لمدة طويلة جداً مما أدى إلى ثقل كاهل المواطن وتفشي الامراض نتيجة تلوث المياه الجوفية في بعض المناطق. (وال – البيضاء) رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال