مفوضية اللاجئين: يجب أن يركز النقاش السياسي في ليبيا على أسباب الحرب

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر والنزوح منه، واجب إنساني وليس قضية سياسية.

وقال غراندي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يجب أن يركز النقاش السياسي على الأسباب الجذرية للحرب في ليبيا وإدارة اللجوء والهجرة.

وأضاف أن اكتساب التوافق أصبح أكثر أهمية من حل المشكلات.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت الأسبوع الماضي، أن الموانئ الليبية شهدت تسجيل نزولين، مؤكدة أن 100 مهاجر غير شرعي نزلوا بميناء طرابلس، بينما استقبلت الزاوية 48 نازحا.

