الصغير يدعو إلى إعلان مرزق مدينة منكوبة

دعا عضو مجلس النواب الهادي الصغير إلى إعلان مدينة مرزق مدينة منكوبة.

وقال الصغير في تصريحات لقناتنا إن الأحداث في مرزق مؤلمة جدا، وإنه تقدم بمذكرة لأعضاء مجلس النواب، تطالب بفرض سلطة الدولة بالقوة داخل مرزق، لما لها من أهمية استراتيجية تمس الأمن القومي، مضيفا أنه لا بد من تشكيل قوة لحفظ السلام، وإخلاء المدينة من الفصائل المسلحة، والعودة الآمنة للمهجرين، وتعهد جميع سكان المدينة بالتعاون مع هذه القوة.

وطالب الصغير بضرورة تشكيل لجنة تعويضات للمتضررين وإعادة صيانة الممتلكات العامة التي تعرضت للضرر.

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