رئيس لجنة المتابعة بتعليم الوفاق يتفقد لجان الامتحانات بالزاوية

قام رئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق محمد العتوق بجولة تفقدية لبعض لجان امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية لعام 2018 2019م في مدينة الزاوية للوقوف على لجان المراقبة والطلبة والفئات الخاصة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الزيارة شملت كلية التربية وكلية الاقتصاد ولجنة الإصلاح والتأهيل.

كما قام رئيس اللجنة بجولة داخل القاعات للاطلاع على سير الامتحانات واستمع إلى بعض ملاحظات الطلبة عن الأسئلة والخدمات المقدمة لهم مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لجميع الطلبة.

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