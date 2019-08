برلماني: نواب الجنوب تقدموا بدعوة لعقد جلسة في غات

المتوسط:

اعتبر عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، أن انعقاد المجلس يوم أمس الاثنين، خطوة في الاتجاه الصحيح بعد انقطاع دام 4 أشهر.

وقال الصغير، في تصريح إعلامي، ” لا توجد عوائق لعقد جلسة، مشيرا إلى أن جلسة يوم أمس بدأت بالتطرق إلى المبادرة المصرية، التي كانت بدعوى من مجلس النواب المصري، لمناقشة أوضاع مجلس النواب الليبي وانقسامه، موضحًا أن الدعوة كانت موجهة لكل النواب، لحضور جلسة القاهرة، إلا أن بعض النواب الذين انشقوا في طرابلس امتنعوا عن الحضور.

وأشار الصغير، إلى أن أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية تقدموا بمقترح يؤكد أنهم على أتم استعداد لتبني عقد جلسة في بلدية غات، معربا عن استعداد مجلس بلدية غات، والمشايخ والأعيان لعقد جلسة، وتذليل الصعاب.

وأفاد الصغير، أنه من المُنتظر اتخاذ مجلس النواب لاجراء بخصوص هذه الدعوة، التي لم يعترض عليها أحد، ولاقت قبولاً من كافة الأطراف، مشيرا إلى أن الهدف من عقد جلسة بمدينة غات، التأكيد على وحدة البلاد، ووحدة مجلس النواب، وأهمية القيام بواجبه على أكمل وجه، بالإضافة إلى مناقشة الأزمة وسبل حلها، خاصة أنه الجسم الشرعي في البلاد والذي يملك المُساهمة في حلحلة الوضع السياسي في ليبيا.

وتابع الصغير، أن هذا المقترح تم تقديمه بموافقة ومباركة 34 عضوًا من المنطقة الجنوبية، مؤكدًا حضور كافة أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية، جلسة مدينة غات، إلا أنه من الممكن أن يتغيب بعض الأعضاء عن المنطقة الشرقية والغربية، ورغم ذلك ستكون جلسة مكتملة النصاب.

وأردف الصغير، أنه عندما انشطرت مجموعة من أعضاء مجلس النواب، وأعلنت تشكيل مجلس بمدينة طرابلس، أصبح لزامًا على مجلس النواب أن يتخذ بعض الإجراءات القانونية والإدارية فيما يتعلق بعضوية بعض الأعضاء، مشيرا إلى أنه انعقاد جلسة ببلدية غات ربما يؤدي إلى تلاحم مجلس النواب من جديد ويعود إلى مساره الديمقراطي الصحيح، باتخاذ القرارات التي تحتاجها هذه المرحلة.

