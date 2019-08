بلدي مرزق: الوضع الإنساني بالمدينة كارثي.. وناشدنا السلطات دون جدوى

المتوسط:

أكد عضو المجلس البلدي مرزق، محمد عمر، أن الوضع الإنساني في مدينة مرزق” كارثي”.

وأكد عمر، في تصريح صحفي، أنهم خاطبوا السلطات المحلية والدولية للتدخل وتحقيق الاستقرار في المدينة لكن دون جدوى، معتبرا أن الأزمة في المدينة حرب أهلية بين مجتمع الأهالي ومجتمع التبو.

وأفاد عمر، بأن القوى العسكرية التي قدمت إلى مرزق من خارجها زادت الأوضاع سوءا في المدينة.

وحول دور حكماء المدينة وأعيانها في وقف الاقتتال، أشار عمر إلى أن المفاوضات بين الحكماء وقادة القبائل في المدينة لا تزال ضعيفة ولم توقف حمام الدم حتى الآن.

يشار إلى أن مرزق تشهد صراعات دموية منذ أسابيع، أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

