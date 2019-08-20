(شاهد الصور) أربع لجان تشرف على امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد

بني وليد-العنوان

يشارك نحو 1317 طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية بمدينة بني وليد في امتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي 2018 – 2019 التي انطلقت الأحد بمختلف المناطق التعليمية التابعة لوزارة تعليم الوفاق.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس البلدي ببني وليد تجرى الامتحانات بجامعة بني وليد التي وفرت كافة التجهيزات اللازمة لانطلاقها وقسمت اللجان التي تقام فيها امتحانات الشهادة الثانوية إلى أربعة لجان هي: كلية الآداب جامعة بني وليد وكلية التربية فرع المردوم، وكلية التربية فرع تينيناي، وكلية التقنية الإلكترونية.

وكان قد زار عضو المجلس البلدي المكلف بتسيير المجلس السيد محمد أمبارك لجنة امتحانات الشهادة الثانوية في اليوم الأول من انطلاقها للاطلاع على سيرها ومدى جاهزية اللجان وإمكانية توفير كل ما يحتاجه الطلبة لإتمام امتحانهم على أكمل وجه.

يشار إلى أن المجلس البلدي بني وليد قام بتوزيع لجان طبية لتقديم الإسعافات الأولية إن أحتاج لها الطالب.

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