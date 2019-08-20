عودة الكهرباء لمحطة عمارات المطافئ بسبها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الفنيين والمهندسين التابعين لدائرة توزيع شرق سبها تمكنوا من إرجاع التيار الكهربائي لمحطة عمارات المطافئ بعد استبدال الكابل الذي تم سرقته وهو الكابل الرئيسي المغذي للمحطة.

وفي سياق منفصل دعت الشركة العامة للكهرباء كافة شرائح المجتمع وخاصة أصحاب المحلات لإطفاء الإنارة الخارجية وعدم تركها تعمل أثناء إغلاق المحل في فترتي الظهيرة أو المساء.

وطالبت الشركة كافة الجهات العامة والخاصة بإطفاء الإنارة بعد مغادرة المكاتب وعدم تركها وذلك لترشيد استهلاك التيار الكهربائي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا