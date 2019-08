مدير مكتب المتابعة بوزارة التعليم يتفقد قاعات الامتحانات لطلبة الثانوية ببلدية الأندلس

المتوسط:

قامت مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم/سمية راشد ، بجولة على قاعات الامتحانات لطلبة الشهادة الثانوية في بلدية حي الأندلس وذلك رفقة مدير إدارة التعليم الخاص وعضو اللجنة العليا ومراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس وعضو اللجنة المركزية ورئيس لجنة الامتحانات طرابلس المركز ورئيس قسم التواصل والإعلام عضو اللجنة الفرعية.

وتم خلال الزيارة التي قامت بها إلي مقر لجنة الامتحان بثانوية النصر بطرابلس المركز الاطلاع علي سير الامتحانات داخل القاعات المخصصة لطلبة البلدية المذكورة دون أي ملاحظات.

و أشادت سمية بالمجهودات المبذولة من كافة الجهات ذات العلاقة لتوفير أجواء امتحانات هادئة ومريحة للطلبة كما استمعت للعديد من الملاحظات التي من شأنها الرفع من سير العمل على أكمل وجه وخلق مناخ مناسب للطلبة الممتحنين.

