بوفايد: الصراع في مرزق أنتج واقعاً تهجر بسببه أكثر من 25 ألف نسمة من العرب

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ادريس بوفايدة بشأن الأوضاع بمدينة مرزق ومانتج عنها معتبراً أنه بغض النظر عن حقيقة الصراع ودوافعه أنتج واقعاً تهجر بسببه أكثر من 25 ألف نسمة من عرق العرب بمدينة مرزق.

بوفايدة أشار خلال تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إلى أن واقعهم الإنساني سيء جداً خاصة الوضع الصحي بوجود المئات من مرضى الكلى والسكر والضغط والسرطان وغير ذلك من الأمراض.

ونوّه إلى أن إمكانيات مناطق الاستقبال لا تفي بأي قدر ولو بسيط من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مشيراً إلى أن الخلاف السياسي جعل اللاجئين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بشيء ضحية الإهمال والحسابات الخاصة.

كما قال إن كانت هناك إمكانية لمساعدتهم عن طريق الجهات الرسمية أو الأهلية أو المنظمات الإنسانية أو الخيرية فهم في أشد الاحتياج لذلك.

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