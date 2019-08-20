إزالة قذائف مدفعية من منطقة الماية

قام اعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات يوم أمس الاثنين بإزالة صاروخ C5 وثلاث قذائف مدفعية بمنطقة الماية.

وبينت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الصاروخ والقذائف التي جرى إزالتها كانت تهدد حياة المواطنين في الاحياء السكنية.

وكان أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات قاموا يوم أمس الأول الأحد بإزالة صاروخ راجمة وقذيفة مدفعية بمنطقة عين زارة الكحيلي وكذلك بقايا قذيفة مدفعية بالقرب من مثلث زويتة بعين زارة كانت تهدد حياة المواطنين في الاحياء السكنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا