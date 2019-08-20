الأفريقية تُعلن تخفيض أسعار تذاكرها

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، الإثنين، عن تخفيض أسعار تذاكرها بنسبة تقدر بسبعة في المئة (7%).

وذكرت الشركة في إعلان عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك أن الخطوة جاءت انسجاما مع قرار المجلس الرئاسي الخاص بخفض قيمة الرسم على النقد الأجنبي من 183 إلى 163%.

ويأتي قرار الخطوط الأفريقية بعد أسبوعين من إعلان شركة الخطوط الجوية الليبية تخفيض أسعار تذاكرها على كافة الوجهات بنفس النسبة.

وكانت مصلحة الطيران المدني قد وافقت على مقترح رفع أسعار تذاكر الخطوط الجوية الليبية المقدم في شهر ديسمبر الماضي للمصلحة.

وبحسب الكتاب الرسمي الموجّه من رئيس مصلحة الطيران المدني نصر الدين علي شائب، فإن الموافقة جاءت نتيجة التنسيق مع وزارة المواصلات ووزارة الاقتصاد.

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