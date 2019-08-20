معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة يستقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية الأبيار

البيضاء 20 أغسطس 2019 (وال) – استقبل معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف , امس الاثنين في مكتبه رئيس المجلس التسييري بلدية الأبيار السيد محمد ربيش و النائب عن دائرة الأبيار السيد علي القطراني.

وعقد معالي اجتماع للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه مديرية الأمن بالبلدية وملف المرافق والمقرات التابعة للمديرية (الأمن الداخلي مركز الشرطة قسم النجدة والسجل المدني بلدية الأبيار)

وأصدر سيادة الوزير أوامره الفورية في البدء بالصيانة الكاملة لكل الأجهزة ومقراتها وتوفير كل ما يلزم المقرات الأمنية بالمدينة وعلى وجه السرعة. (وال – البيضاء) س خ / رس

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