اليوم.. النواب يستأنفون جلستهم المعلقة منذ أمس

المتوسط:

يعتزم أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقد جلستهم المعلقة منذ أمس الإثنين بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق .

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أكد أن أعضاء المجلس اتفقوا أمس الاثنين خلال جلستهم على تكليف اللجان المختصة بدراسة تقرير هيئة الرقابة الإدارية وذلك استعداداً لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة والمؤسسات ذات العلاقة لمناقشة ما جاء في التقرير.

وقال بليحق، إن النواب اتفقوا أيضا على تشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء مجلس النواب لإعداد مقترح بشأن النواب المنشقين عن مجلس النواب والذين يعقدون اجتماعات في مدينة طرابلس وحث الحكومة المؤقتة على تحسين مرتبات المتقاعدين.

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