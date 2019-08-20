باشاغا يدعو الأجهزة الأمنية للالتزام بضوابط القبض على المتهمين

دعا وزير الداخلية بحكومة الوفاق مختلف الأجهزة الأمنية إلى التقيد بالحالات والضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون بشأن حالات القبض على المتهمين حفاظا على الحقوق والحريات العامة ودرءا للمسؤولية الجنائية التي قد يتعرض لها رجل الشرطة في حالة خروجه أو تجاوزه لأطار المشروعية مؤكدا أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال باشاغا في تعميم موجه لمختلف الأجهزة الأمنية أن القبض الغير قانوني جريمة يعاقب عليها القانون حيث لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة كما منح قانون الإجراءات الجنائية لأعضاء النيابة والقضاة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق زيارة السجون العامة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع على أوامر القبض والحبس وسماع الشكاوى المتعلقة بذلك.

وأكد باشاغا أنه يشترط لكي يقع القبض صحيحا من مأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم مما يجيز فيها القانون القبض وقد حددت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي مباشرة إجراء القبض في غير أحوال التلبس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا