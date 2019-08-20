توضيح هام من «المركزي» بشأن ضوابط وآلية صرف مخصصات أرباب الأسر

المتوسط:

أفاد مصرف ليبيا المركزي، بالبدء في صرف مخصصات أرباب الأسر 500 دولار لكل فرد لعام 2019 ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصرف، آلية التقديم وإتمام إجراءات شراء النقد الأجنبي، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء تنفيد آلية تغيير المصرف في وقت لاحق.

وأعلن المصرف عبر صفحته بموقع “فيسبوك” عن آلية التقديم وإتمام إجراءات شراء النقد الأجنبي، مقدما رسما توضيحيا يشير إلى أنه يجب التأكد من أن كافة بيانات الهاتف النقال مسجلة ومقيدة باسم والرقم الوطني لرب الأسرة مشيرا إلى أنه في حالة عدم قيد رقم الهاتف باسم والرقم الوطني لرب الأسرة يجب زيارة مراكز البيع لشركات الاتصالات لاستكمال البيانات لافتا إلى أنه عند الانتهاء من التأكد من أن كافة بيانات رب الأسرة صحيحة يمكن الاستمرار في عملية حجز مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي.

وأشار المصرف إلى أن رب الأسرة لا يحتاج لإرسال أي بيانات عبر رسالة نصية إلى المصرف لإتمام عملية الحجز وعليه زيارة مصرفه لإتمام عملية الحجز في حالة البقاء في نفس المصرف والذي تم الحجز فيه سابقا أو الحجز لأول مرة لرب الأسرة لافتا إلى أنه في حال رغبة رب الأسرة في تغيير المصرف بمصرف آخر يستكمل إجراءات الحجز عبر خدمة احجزلي.

ولفت المصرف إلى أنه من خلال قائمة رموز المصرف يختار رب الأسرة المصرف المناسب لاستكمال عملية حجز مخصصات أرباب الأسر ثم إرسال رسالة نصية على الرقم 19564 تحتوي على الرقم الوطني لرب الأسرة، رقم القيد، رمز المصرف وبعد التأكد من البيانات يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم السري المخصص للأب الأسرة في المصرف الجديد.

وتابع المصرف أنه بعد استلام رب الأسرة للرمز السري يقوم بزيارة أحد فروع المصرف الذي تم اختياره ويقدم كافة المستندات المطلوبة لشراء مخصصات النقد الأجنبي ومنها رقم هاتفه النقال والرقم السري ثم يستلم رسالة بتأكيد الحجز من قبل المصرف والمبلغ المحجوز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية