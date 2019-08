«العامة للكهرباء»: التيار يعود لمحطة العمارات بسبها

المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنَّ الفنيين والمهندسين التابعين لدائرة توزيع شرق سبها تمكنوا من إرجاع التيار الكهربائي لمحطة عمارات المطافئ بعد استبدال الكابل الذي تم سرقته وهو الكابل الرئيسي المغذي للمحطة.

كما دعت الشركة العامة للكهرباء، كافة شرائح المجتمع وخاصة أصحاب المحلات بإطفاء الإنارة الخارجية وعدم تركها تعمل أثناء إغلاق المحل في فترتي الظهيرة أو المساء.

كما طالبت الشركة كافة الجهات العامة والخاصة بإطفاء الإنارة بعد مغادرة المكاتب وعدم تركها وذلك لترشيد استهلاك التيار الكهربائي.

