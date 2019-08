اجتماع رئيس «الرقابة الإدارية» مع المدير العام للشركة العامة لتحلية المياه

المتوسط:

اجتمع عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمكتبه مع المدير العام للشركة العامة لتحلية المياه ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة ومدير محطة تحلية المياه سوسة.

وتناول الاجتماع المشاريع التي تنفذها الشركة، ووضع محطات التحلية التي تشرف عليها الشركة.

وتم خلال الاجتماع طرح بعض المشاكل التي تواجه الشركة من حيث الدعم المالي للمشاريع وتغطية نفقات الشركة.

وقام الأعضاء بالشركة باستعراض المشاكل التي تواجه الشركة والتي قد تؤدي إلى تدني الخدمات التي تقدمها المواطن، وكذلك كثرة الاعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة إعداد موقف كامل بالوضع المالي والفني للشركة، واحتياجات الشركة، حتى يتم مخاطبة الحكومة المؤقتة ومتابعة الموضوع، ليتم تذليل الصعوبات التي تواجه الشركة، حيث أن تفاقم مشاكل الشركة أدى نقص الإمداد المائي لبعض المناطق، وهناك مناطق تعاني من نقص الإمداد المائي لمدة طويلة جداً مما أدى إلى ثقل كاهل المواطن وتفشي الأمراض نتيجة تلوث المياه الجوفية في بعض المناطق.

