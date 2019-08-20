هيأة الرقابة الإدارية تبحث احتياجات الشركة العامة لتحلية المياه

البيضاء-العنوان

عقد رئيس هيأة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب عبد السلام الحاسي، أمس الإثنين، اجتماعا لبحث المشاريع التي تنفذها الشركة العامة لتحلية المياه.

وناقش الاجتماع الذي ضم المدير العام للشركة، وضع محطات التحلية التي تشرف عليها الشركة بإضافة إلى طرح بعض المشاكل التي تواجه الشركة من حيث الدعم المالي للمشاريع وتغطية نفقات الشركة.

واستعرض أعضاء الشركة المشاكل التي تواجههم، والتي قد تؤدي إلى تدني الخدمات التي تقدمها المواطن، وكذلك كثرة الأعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار.

وأكد رئيس الهيئة، على ضرورة إعداد موقف كامل بالوضع المالي والفني للشركة، واحتياجات الشركة، حتى يتم مخاطبة الحكومة المؤقتة ليتم تذليل الصعوبات التي تواجهها، حيث إن تفاقم المشاكل أدى إلى نقص الإمداد المائي لبعض المناطق.

خصوصا وأن هناك مناطق تعاني من نقص الإمداد المائي لمدة طويلة، مما أدى إلى إثقال كاهل المواطن وتفشي الأمراض نتيجة تلوث المياه الجوفية في بعض المناطق.

كما حضر الاجتماع ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة، ومدير محطة تحلية المياه سوسة.

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