الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء أن درجات الحرارة تبقى معتدلة على أغلب مناطق الشمال والوسط وتكون مرتفعة على مناطق الجنوب مع تكاثر للسحب الرعدية الممطرة على اقصى مناطق الجنوب الشرق

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 30 – 36 ) مْ

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 – 35) مْ وتصل الى ( 37) مْ على جالو

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36 – 40 ) مْ

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية الى قليلة السحب ،بينما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق جنوب الكفرة ( العوينات – تيبستي ) قد تؤدي الى جريان بعض الاودية المحلية والرياح شمالية الى متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة الأقصى تتراوح ما بين ( 38 – 40 ) مْ

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