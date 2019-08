برلماني يطالب بإعلان مرزق مدينة منكوبة

المتوسط:

طالب عضو مجلس النواب، عبد الهادي الصغير، بإعلان مدينة مرزق مدينة منكوبة من مجلس النواب.

وقال الصغير، في تصريح إعلامي، إن الأحداث في المدينة مؤلمة جدًا، وأنه تقدم بمذكرة لأعضاء مجلس النواب، تطالب بفرض سلطة الدولة بالقوة داخل مرزق، لما لها من أهمية استراتيجية تمس الأمن القومي، بالإضافة إلى أن أهل مرزق لا يمكنهم التعايش مع حالة الفوضى وغياب الدولة، مطالبا بضرورة تشكيل قوة لحفظ السلام، وإخلاء المدينة من الفصائل المسلحة، والعودة الآمنة للمهُجرين، وتعهد جميع السكان بالمدينة بالتعاون مع هذه القوة”.

كما طالب الصغير بضرورة، تشكيل لجنة تعويضات للمتضررين وإعادة صيانة الممتلكات العامة التي تعرضت للضرر.

