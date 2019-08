المتوسط:

أكد مدير إدارة الخدمات ببلدية طبرق، عبدالمنعم أسويكر، وصول معدات وأجهزة طبية حديثة مقدمة من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وأشار، إلى أن وزارة الصحة وإدارة الخدمات الصحية بالبلدية تسعى على نحو تدريجي لبلوغ الغاية الأساسية وهي توفير المعدات والمستلزمات الطبية لمختلف الأقسام التشخيصية والعلاجية والعمليات خلال عام الرعاية الصحية الأولية.

