“البحرية الدولية” تُنظم ورشة عمل لمسؤولي موانئ ليبيين

نشر موقع marinelink المتخصص في أخبار التجارة البحرية تقريرا حول ورشة عمل أقيمت في تونس، وأشرفت عليها المنظمة البحرية الدولية (IMO) لضباط أمن الموانئ في ليبيا لتطوير أدائهم.

وتهدف ورشة العمل، التي قدمت باللغتين الإنجليزية والعربية، إلى مساعدة الحكومة الليبية في تعزيز تقييمات المخاطر الأمنية والضوابط على النقل البحري عبر أراضيها.

واستهدفت الورشة 15 ضابطا يتبع أمن الموانئ من مختلف الموانئ الليبية، بينهم 5 موظفين من لجنة الأمن البحري الوطنية، حيث يتم تدريب المشاركين على كيفية أداء واجباتهم بما يتماشى مع الفصل الحادي عشر من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر SOLAS، والقانون الدولي لأمن مرفق السفن والموانئ (ISPS Code) ، والتوجيهات ذات الصلة.

وأشار التقرير إلى أن ورشة العمل ستتيح لفريق المنظمة البحرية الدولية تقييم مستوى المعرفة والمهارات الحالية لدى مسؤولي أمن الموانئ الليبية، بهدف وضع خطط مستقبيلة لتدريبهم وإفادتهم.

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